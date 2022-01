¡Pleito familiar! ‘Chiquis’ Rivera acusa a su tía Rosie de ocultar robos; así respondió

Tal parece que la dinastía Rivera se encuentra en el ojo del huracán por las recientes declaraciones de Janney Marín, mejor conocida como “Chiquis” Rivera sobre su tía, Rosie.

Resulta que hace unos días, la segunda hija de Jenni Rivera, Jacqie asumió el liderazgo de las dos empresas que dejó su madre: Jenni Rivera Enterprises, LLC y Jenni Rivera Fashion LLC.

Después de la muerte de ‘La Diva de la Banda’ en diciembre del 2012, quien asumió la dirección fue su hermana menor a quien se le señaló de presuntos malos manejos de las organizaciones.

Sin embargo, mediante un comunicado, Jacqie, además de manifestar su agradecimiento, desmintió los rumores que giraban alrededor de su tía.

Las palabras de la mujer de 33 años, no fueron del agrado de la primogénita de ‘La Gran Señora’, pues acudió a su cuenta oficial de Instagram para expresar su disgusto.

En una transmisión en vivo, dijo no estar de acuerdo con la declaración de su hermana, ya que su tía tenía conocimiento de los presuntos robos en ambas empresas durante su gestión.

Anteriormente, Johnny López, el último hijo de la intérprete de “No llega el olvido”, expuso la auditoría hacia su tía, la cual demostró que no se robó nada.

Aún así, ‘Chiquis’ refirió que una persona muy cercana a su tía estaba robando de Jenni Rivera Fashion y ella lo sabía.

A pesar de que la hija mayor de ‘La Gran Señora’ dijo acusar a su tía de ocultar información y no de robo, ésta decidió no ser parte de la polémica.

Precisamente por la controversia que podría generarse, mediante su perfil de Instagram, quien fuera la CEO de las empresas de Jenni evadió las acusaciones en su contra.

Mediante un video, dejó en claro que no hablará del tema, porque eso alimentaría la situación y es lo que los medios quieren.

“Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy tiempo a esas cosas, no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios. No lo he hecho y no lo voy a hacer, no es mi estilo”.