¡Pleito familiar! Britney Spears podría demandar a su hermana por usar su nombre para vender su libro

¡Sigue la pelea entre hermanas! Britney Spears se lanzó contra su hermana Jamie Lee Spears para pedirle que dejara de mencionarla en la promoción de su libro ‘Thing I should have said’.

Este nuevo libro de Jamie Lynn Spears habla sobre las memorias que incluye las anécdotas que vivió con su hermana, la ‘Princesa del Pop’.

Te puede interesar: ¿Quién fue André Leon Talley? El ex editor de moda de Vogue muere a los 73 años

La ‘Princesa del pop’, Britney Spears le pidió a su hermana, Jamie Lynn Spears que deje de utilizar su nombre para promocionar su nuevo libro titulado ‘Things I should have said’ que fue publicado este mes.

Por su parte, el abogado de Britney, Mathew Rosengart envió una carta en la que exige a Jamie cesar y desistir de hacer referencias despectivas sobre la cantante durante su campaña promocional.

‘Si usted no lo hace y continúa con la difamación, Britney se verá obligada a considerar y tomar las acciones legales oportunas’ aseguró el representante.

🚨BREAKING: Britney Spears sent Jamie Lynn a cease and desist via her attorney, Mathew Rosengart. #JusticeForBritney #BelieveBritney

Source: @nickhautman pic.twitter.com/g7bU2rmo0b

— yourhonor (@notedyourhonor) January 19, 2022