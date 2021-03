‘Plaza Sésamo’ presenta nuevos personajes para abordar al racismo

El programa infantil “Plaza Sésamo” abordará el racismo con la participación de dos nuevos personajes afroamericanos, Wes y su padre Elijah, como parte de una iniciativa social para familiarizar a los niños con los distintos colores de piel, informaron este viernes los medios locales.

Según un comunicado de Sesame Workshop, la compañía sin ánimo de lucro que está encargada de la producción de “Plaza Sésamo”, se trata de una nueva serie de programas llamada “ABCs of Racial Literacy” (El ABC de conocimientos raciales).

El texto señala que tanto los bebés como los niños “notan las diferencias físicas”, y con estos nuevos personajes tratan de proveer las herramientas necesarias a los padres para convertirlo en una lección. “Creemos en un mundo en el que todos los niños pueden alcanzar su potencial y su humanidad máxima, y hacerlo celebrando las razas, etnicidades y culturas”, asegura el comunicado.

En el programa, el personaje de Elmo dice que quiere saber “por qué la piel de Wes es marrón”, a lo que Elijah responde que es debido a la melanina, “algo que todos llevamos dentro de nuestros cuerpos y que hacen que el exterior de nuestro cuerpo tenga el color de piel que tiene”. Profundizando en la identidad racial, Elijah explica asimismo que “el color de nuestra piel es una parte importante de quien somos, pero todos debemos saber que está bien que todos tengamos aspectos distintos”.

.@Elmo and his friend Wes are exploring the colors of their skin (and fur)! We can all learn about and celebrate our unique identities together. #ComingTogether pic.twitter.com/2gHoCGWxuJ

— Sesame Street (@sesamestreet) March 24, 2021