¡Plaza Sésamo agrega más personajes! Ella es ‘Ji-Young’, la nueva títere de origen asiático

Plaza Sésamo y sus personajes sin duda han marcado varias generaciones en algunas partes del mundo, ahora, para dar paso a una mayor diversidad, presentaron a ‘Ji-Young’.

Se trata de una nueva títere que llega al barrio y es la primera que “Sesame Street” presenta, cuyo origen es asiático en los 52 años de la historia del programa.

De acuerdo con la agencia AP, la nueva vecina tiene siete años y su nacionalidad es coreana-estadunidense.

A esa corta edad, está haciendo historia en el show infantil, además, tiene dos pasiones en la vida: hacer vibrar a las personas con las cuerdas de su guitarra eléctrica y andar en patineta.

Según el medio citado, que entrevistó al personaje, su nombre está compuesto por dos sílabas con diferente significado.

Resulta que Kathleen Kim es la titiritera del nuevo personaje, actualmente tiene 41 años de edad y de igual forma es estadunidense, pero de origen coreano.

Sin embargo, se interesó por los títeres a la edad de 30 años y en el 2014 la aceptaron en un taller de “Sesame Street”.

Un año después se convirtió en un miembro más del equipo y ahora, con este proyecto de diversidad, su sueño se hizo realidad.

We’re proud to announce #SeeUsComingTogether, a star-studded special celebrating Asian and Pacific Islander identities and the power of community! Join us this Thanksgiving as the gang welcomes Sesame Street’s newest resident, 7-year-old Korean-American girl Ji-Young! pic.twitter.com/34l4GkdpVl

— Sesame Street (@sesamestreet) November 15, 2021