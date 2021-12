¡Pegando el grito en el cielo! Thalía se ‘ausentó’ de Instagram por esta razón

Si en los últimos días te preguntabas qué pasó con Thalía en Instagram, no te preocupes, pues la cantante rompió el silencio sobre el motivo de su ausencia.

A sus 50 años de edad, es una de las mujeres del mundo del espectáculo más queridas por el público mexicano, y siempre procura generar contenido en redes sociales.

Sin embargo, la también actriz preocupó un poco a sus millones de seguidores, debido a que reveló que pasó por un difícil momento, que la llevaron a no compartir parte de sus rutinas diarias.

Por medio de las Instagram Stories, la intérprete de “Amor a la mexicana” y “No me acuerdo” dio a conocer que no está pasando por los mejores momentos de su vida.

Y es que, en un mensaje dirigido a sus fans, aseguró que sufre de un problema en su salud que incluso no le permiten caminar mucho.

“He estado en un grito, en un dolor imparable, por más de un mes y medio, yo creo que ya dos meses. He estado calladita y me han visto calladita y es que ella no es calladita, ustedes lo saben”.

Asimismo, la empresaria mexicana explicó que padece de un dolor lumbar por el que no puede caminar, sentarse ni acostarse, ya que todo le duele.

Según lo que compartió, el dolor se originó porque dejó de hacer ejercicio durante aproximadamente cinco meses y posiblemente se descompensó.

No obstante, contó a sus seguidores que un momento con su perrita chihuahua le causó el fuerte dolor.

“Como que se me descompensó la espalda y justo me agaché por ‘Gigi’, la que menos pensaríamos me pudiera causar algo. Me agaché por la chihuahueña y cuando me levanté, me quedé así ‘clic’”.