Paul McCartney y The Rolling Stones piden ayuda para la industria musical ante Covid-19

Paul McCartney, The Rolling Stones, Coldplay y Ed Sheeran, entre otros artistas, han pedido al Gobierno británico que ayude al mundo de la música en directo ante el fuerte impacto que ha supuesto para el sector la pandemia de la Covid-19.

Unos mil 500 artistas, entre ellos también Dua Lipa, Eric Clapton, Beverley Knight o Little Mix, han entregado una carta al ministro de Cultura, Oliver Dowden, para hacerle saber de las dificultades que afrontan cantantes y centros que organizan espectáculos musicales.

Today Paul joins artists, promotors, agents, venues and more in asking the UK government to protect the live music industry. Share photos and videos of the last show you went to using the hashtag #LetTheMusicPlay to show your support! pic.twitter.com/w7yfeAB0nJ — Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 2, 2020

En la misiva, divulgada el 2 de julio, los firmantes insisten en que el sector afronta “la quiebra” dado que no está prevista la organización de festivales y otros espectáculos hasta 2021.

Según afirman, “cientos” de puestos de trabajo han sido suprimidos en el sector a raíz del parón económico por la pandemia.

Show your support for live music and share a photo from the last gig you went to with #LetTheMusicPlay Here’s the setlist from the Rolling Stones last live show in Miami in 2019 pic.twitter.com/bNQ0LkK4wH — The Rolling Stones (@RollingStones) July 2, 2020

“Sin que haya fin a la vista de la distancia social o un apoyo financiero del Gobierno, el futuro de conciertos y festivales y los cientos de miles de personas que trabajan en ellos parece desolador”, afirman en la carta.

Los artistas piden un calendario “claro” sobre la reapertura de los conciertos, así como un apoyo financiero o la eliminación del IVA en la venta de las entradas.

Today, we join with artists & music fans to call on the UK government to offer support to the live music industry, which faces decimation. Join us by sharing pics/vids of your last pre-lockdown gig, using #LetTheMusicPlay. (📷 25 November 2019, Natural History Museum, London ) pic.twitter.com/iWkydk7Rif — Coldplay (@coldplay) July 2, 2020

El ministerio de Cultura indicó, por su parte, que el Ejecutivo ha dado apoyo financiero a organizaciones musicales y artistas, en forma de créditos o un plan para pagar los sueldos.

“Reconocemos que esta pandemia ha creado enormes desafíos para el sector y trabajamos estrechamente con él a fin de desarrollar directrices generales para que se reanuden los espectáculos y los eventos lo antes posible”, señaló una portavoz de ese ministerio.

I understand the deep anxiety of those working in music & the desire to see fixed dates for reopening I am pushing hard for these dates & to give you a clear roadmap back These involve v difficult decisions about the future of social distancing, which we know has saved lives — Oliver Dowden (@OliverDowden) July 1, 2020

El mundo del espectáculo suspendió todas sus actividades a finales de marzo después de que el Gobierno impusiera el confinamiento de la población para contener la propagación de la Covid-19, pero algunas de estas medidas han empezado a suavizarse.

A partir de este fin de semana, reabrirán los bares, “pubs” y restaurantes en Inglaterra y la próxima semana las peluquerías, pero se mantiene el cierre de gimnasios y festivales masivos.