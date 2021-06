Paul McCartney a sus 79 años, muy cercano a la CDMX

El ex Beatle hizo mención a la capital del país en su canción The Back Seat of my Car de 1971 y desde entonces le tiene gran cariño.

Paul McCartney llega a 79 años y su vínculo con México, en especial con la CDMX, ha estado marcado desde principios de la década de los setenta, en especial por la canción The Back Seat of My Car.

En su álbum RAM, el segundo de su larga discografía y que contiene temas emblemáticos del músico inglés y que bien pudieron ser parte de los últimos de los discos de The Beatles, destaca una canción que cierra con broche de oro ese acetato, se trata de The Back Seat of My Car.

Más allá de ser el último track de ese disco, la letra menciona dos veces a la Ciudad de México, por esos años muy lejana y distante en todos los sentidos para McCartney.

La canción comienza con notas de piano cortas pero profundas, con un toque un tanto místico que concuerda con lo que adelante se mencionará sobre el sentido de la misma.

Poco a poco la letra sigue hasta llegar a una parte donde viene el misterio de por qué se hace mención a la Ciudad de México, una de las más reconocidas de Paul McCartney a sus 79 años.

“The lazy lights are pretty, we end up in Mexico City…” (Las luces perezosas son bonitas, terminamos en la Ciudad de México)

Y más adelante remata: “We can make it to Mexico City, sittin’ in the backseat of my car…” (Podemos llegar a la Ciudad de México, sentados en el asiento trasero de mi auto).

Durante muchos años se mencionaba de manera anecdótica el que el ex Beatle hubiera incluido a la capital del país en una de sus canciones.

CIUDAD DE MÉXICO, UN LUGAR PARA ESCONDERSE

La gira Driving World Tour del 2002 supuso la primera gira del músico en el siglo XXI, diez años después de su anterior gira, The New World Tour. Fue la por primera vez en casi una década que McCartney volvió a la carretera después de sufrir la muerte de su esposa, Linda McCartney, y la de su compañero en The Beatles, George Harrison.

La segunda etapa comenzó el 21 de septiembre del mismo año con un concierto en el Bradley Center de Milwaukee, y se extendió durante dos meses.

La etapa por Estados Unidos fue seguida de la minigira titulada Driving Mexico, en la CDMX, con tres conciertos en el Palacio de los Deportes durante los días 2, 5 y 6 de noviembre de 2002. Paul MacCartney 79 años tenía entonces 61 años.

En una entrevista para la radio mexicana por motivo de esa gira, Paul comentó que citó a México en aquella legendaria canción ya que en esos tiempos, inicio de la década de los setenta, era como mencionar un lugar paradisiaco, un lugar para retirarse y esconderse del mundo, algo así como San Francisco para los Hippies.

En su concierto de 2017 en la CDMX, el cantante hizo referencia a la canción en un breve fragmento que emocionó a los asistentes, pero se quedó en eso, en unas estrofas.

The Back Seat of My Car fue sacada al mercado como sencillo en Reino Unido, ocupando el puesto 39.

John Lennon, compañero de McCartney en su época de Beatle, pensó que la canción iba dirigida a él y a su esposa, Yoko Ono; especialmente el verso: “We believe that we can´t be wrong”.

Lo que sí es real es que en esa canción, el ex Beatle cumpleañero Paul McCartney 79 años, hace una memorable referencia a la CDMX.