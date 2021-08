Paty Navidad, sin covid, reaparece ¿Cómo pasó la enfermedad?

Una de las actrices más polémicas de los últimos meses reapareció en televisión abierta y aclaró varios de los rumores que la rodean, se trata de Paty Navidad, ya sin covid, debido a que lo venció.

A través de un programa televisivo, la actriz mexicana habló por primera vez de su contagio y la controversia generada por sus declaraciones sobre la pandemia.

-Información relacionada: Paty Navidad se contagia de covid-19; niega la existencia del virus

Sin embargo, primero dejó en claro que no perdió la vida y se disculpó de forma irónica con quienes sí querían falleciera a causa del coronavirus.

“No me morí, señores, lo siento. De verdad perdónenme, discúlpenme todos los que querían que muriera. Todavía me faltan años más por hacer unas cosas”.

Fue así que la también cantante, expuso su amor por la vida, además de considerar que no le hace daño a nadie, pues en realidad solo procura ayudar.

Por tal motivo, explicó la forma en la que atravesó la enfermedad, y se responsabilizó por las decisiones que toma, que conllevan a ciertas consecuencias.

“Nunca he dicho que el coronavirus no exista, al contrario, he dicho que ha existido toda la vida. Virus, bacterias, y más, tenemos que convivir con ellos, porque el sistema inmunológico, de alguna manera, se fortalece con ello”.

La estrella de la farándula mexicana subrayó que, en realidad, al llegar al hospital su diagnóstico fue de neumonía, tras haber presentado problemas de oxigenación.

No obstante, la actriz de televisión negó haberse sentido con neumonía, tampoco tuvo fiebre, por lo que nunca la intubaron.

“Cuando llegué dijeron ‘viene gravísima, hay que intubarla’. Dije, no. Agarro la calceta y me salgo ahorita mismo, ‘por supuesto que no me vas a intubar’”.