Participa Facebook en el Super Bowl junto a Sylvester Stallone

La red social, Facebook, debutará en el deporte, debido a que tendrá una aparición en el Super Bowl, con un anuncio que protagonizará Sylvester Stallone.

De acuerdo con CNN, el actor recreará la escena de “Rocky”, en la que corre por las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, Estados Unidos.

It was fantastic working with @chrisrock. We got along great. Admire his wit… @Facebook did a great job producing, and it is going to be amazingly entertaining at #SuperBowlLIV. pic.twitter.com/F7iN2lgIdp

— Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) December 18, 2019