Paris Hilton: ¿Qué abusos sufrió de adolescente?

Paris Hilton sufrió una serie de abusos durante su adolescencia, así lo recordó a las afueras del Congreso de Estados Unidos, por lo que se pronunció a favor de las víctimas jóvenes.

El miércoles, 21 de octubre del 2021, la socialité dio una conferencia de prensa en inmediaciones del organismo del gobierno estadunidense.

Lo anterior, para urgir a los legisladores la aprobación de leyes que protejan a los menores que se encuentran en los centros de rehabilitación.

En ese sentido, el objetivo de la empresaria es que ningún adolescente más sufra lo que ella padeció cuando tenía 16 años de edad y fue retenida en cuatro internados para jóvenes problema.

Vestida de negro y con lentes de sol, recordó la serie de malos acontecimientos que vivió en los centros, de los cuales, por primera vez habló en “This Is Paris”, su documental lanzado en el 2020.

Según contó la también modelo y cantante, entre los malos momentos que sufrió junto a otras compañeras, son de tipo físico y verbales.

Asimismo, denunció atención inadecuada durante su estancia y el acoso que padeció por parte de hombres que formaban parte del personal.

“Me estrangularon, me abofetearon, personal masculino me observó en la ducha mientras me duchaba, me obligaron a tomar medicamentos sin un diagnóstico, no me dieron una educación adecuada y me detuvieron en confinamiento solitario en una habitación cubierta de marcas de arañazos y manchada de sangre”.