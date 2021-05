Oprah Winfrey revela que fue violada cuando era niña

Escucha la nota:



Oprah Gail Winfrey, presentadora de televisión y periodista, anunció en el programa de “Salud Mental”, que lanzó por Apple TV, junto con el Príncipe Harry, The Me You Can’t See, que fue violada en innumerables ocasiones por familiares cuando era una niña.

“De los 9 a los 12 años, mi primo de 19 años me violó. No sabía lo que era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé ese secreto”, expresó Winfrey.

A su vez, reveló haber sido violada también por su tío y otros miembros de la familia hasta que tuvo 14 años, quedando embarazada, motivo por el cual la mandaron a vivir con su padre; sin embargo, el bebé murió a las dos semanas de nacido.

“Es algo que acepté: que una niña no está segura en un mundo lleno de hombres”, señaló.