Olivia Wilde y Harry Styles de One Direction de vacaciones en la Toscana

El exintegrante de la banda británica One Direction, Harry Styles y Olivia Wilde se encuentran de vacaciones en la Toscana.

El cantante de 27 años había estado en Italia las últimas semanas, debido a que se encontraba grabando la película ‘My Policeman’, pero ahora que concluyó el rodaje, Olivia se unió a un viaje.

Aunque la pareja no fue fotografiada, si fue vista dando una caminata mientras se tomaban de la mano y se abrazaban en Porto Erocle.

Después fueron vistos comiendo en una mesa al aire libre.

Antes de estar en Italia, Olivia se encontraba en Londres, pasando tiempo con sus hijos.

El romance va enserio

Olivia Wilde y Harry Styles comenzaron a salir a principios de este año después de conocerse, gracias a la grabación de la película de Olivia, ‘Don’t Worry Darling’, la cual no ha sido estrenada, ni se ha revelado la fecha de la misma.

La primera vez que Olivia Wilde habló sobre el intérprete de ‘Watermelon Sugar’ fue en diciembre de 2020 en Vogue.

“Para mi, él es muy moderno, y espero que esta marca de hombre confidente que Harry ha realmente desarrollado fuera de la masculinidad tóxica, sea un indicativo de esta generación y para el futuro del mundo”.

La pareja se encuentra en la región de Italia mejor conocida por sus paradisíacas playas y montes en una romántica vacación.

My Policeman

La cinta My Policeman, no sólo funcionó para unirlos, si no que fue un parteaguas para crecer profesionalmente.

Después de ella, Harry comenzó una carrera sólida como actor, y Olivia como directora.

A finales del año pasado Olivia se separó del actor estadounidense Jason Sudeikis , después de estar varios años con él, e incluso tener hijos.

Los rumores indican que la relación terminó debido a que el actor comenzó a salir con la modelo y actriz Keeley Hazell, a quien conoció en la grabación de la serie ‘Ted Lasso’.

Ahora, el ex One Direction, Harry Styles y la directora Olivia Wilde viven su romance por el mundo.