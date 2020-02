Ofrece Jackie Chan cifra millonaria a quien desarrolle vacuna contra Covid-19

El actor de Hollywood, Jackie Chan, ofreció una cantidad millonaria a quien desarrolle una vacuna eficaz contra el coronavirus que oficialmente, desde el pasado martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que recibirá el nombre de Covid-19.

De acuerdo con medios nacionales, Chan externó su preocupación ante el virus a través de la red social de Weibo, donde publicó que dará más de 140 mil dólares (2.6 millones de pesos), a la persona u organización que genere el antídoto.

Jackie Chan promised 1M yuan (abt 145,000 usd) to the inventor of #coronavirus cure https://t.co/l9R7TiFkVe

— Irena Yu (@irinamow) February 8, 2020