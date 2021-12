¡No se quedó callado! Vicente Fernández Jr. se pronuncia sobre supuesto vínculo con el narco

En gran polémica se involucró la familia de Vicente Fernández, después de que se publicara un supuesto vinculo con el narco, por lo que Vicente Fernández Jr. no dudo en alzar la voz.

Resulta que en los últimos días, la periodista, Olga Wornat lanzó su libro “El Último Rey”, donde aclaró que es la biografía no autorizada del “Charro de Huentitán”.

De acuerdo con medios nacionales, la también escritora señaló que Gerardo Fernández, hijo del intérprete de “Estos celos”, estuvo involucrado en el secuestro de su hermano.

Incluso, señala a Gerardo Fernández como un miembro de dicha dinastía, pero de bajo perfil, en relación con los demás.

Pero eso no es todo, pues, además, sería amigo de un narcotraficante, Ignacio Nacho Coronel, quien fuera en algún momento líder del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, aclaró que no tiene testigo de ninguno de los involucrados sobre la relación de amistan que sobrellevaban, pero fuentes le confirmaron “relaciones turbias”.

Después de la publicación del libro, la polémica no paró ahí, pues se dio en un contexto donde salieron a la luz datos de varios artistas involucrados con el crimen organizado.

No obstante, el hijo mayor de “Don Chente” rompió el silencio y aseguró a una revista nacional que Olga Wornat sí lo intentó contactar, pero no le dio respuesta.

“Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”.