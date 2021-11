¡No realizará viaje al espacio! La razón por la que Tom Hanks rechazó oferta de Jeff Bezos

¿Te atreverías a realizar un viaje al espacio? Sea cual sea tu respuesta, tal parece que Tom Hanks por el momento no está dispuesto hacerlo, ya que rechazó la oferta de Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Es de recordar que, Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, también fundó Blue Origin, una agencia que busca promover el turismo espacial.

-Información relacionada: Jeff Bezos, entre los pioneros del turismo espacial

Fue el pasado 20 de julio que el magnate alcanzó las fronteras del espacio cuando despegó desde una base en Texas, Estados Unidos, a bordo de la nave New Shepard.

En ese sentido, se convirtió en la segunda persona en hacer un viaje de este tipo, ya que el primero fue Richard Branson, es decir, que no necesariamente necesitan ser astronautas para conocer una diminuta parte del Universo.

Luego de estas dos aventuras, la idea de que cualquier persona se suba a una cápsula y se eleve a más de 100 kilómetros durante no más de 15 minutos, comenzó a ponerse en marcha.

Y es que, ya van por lo menos dos tripulaciones de civiles que tuvieron la fortuna de conocer más allá de la Tierra, claro, probablemente con un costo.

Sin embargo, entre los tripulantes del turismo espacial, se encontraba William Shatner, mejor conocido por su papel de “Capitán Kirk” en la serie de ciencia ficción “Star Trek”, quien se convirtió en la persona más longeva en alcanzar la frontera.

Ahora, el actor de Hollywood reveló en un programa de televisión que Jeff Bezos lo invitó a salir de nuestro planeta antes que a William Shatner en una de sus cápsulas, pero una fuerte razón le impidió acudir al vuelo.

La gran cantidad por pagar fue el motivo por el que el protagonista de “Forrest Gump” y “Ángeles y Demonios” rechazó la tentativa oferta.

La estrella estadunidense debía pagar 28 millones de dólares, es decir, más de 577 millones 900 mil pesos mexicanos por un vuelo de 12 minutos aproximadamente.

“Mira, me va bastante bien, pero no voy a pagar 28 millones de dólares. ¿Sabes qué? Podríamos simular la experiencia de ir al espacio. Es un viaje de unos 12 minutos, ¿cierto? […] No necesito gastar 28 millones de dólares para hacer eso”.