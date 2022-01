¿‘No miren arriba’ de Netflix muestra línea telefónica de sexo?

La emoción por ‘No miren arriba’ de Netflix continúa al grado en que se convirtió en una de las favoritas de los usuarios, pero últimamente llamó la atención un número que aparece, ya que se trataría de una línea telefónica de sexo.

Recordemos que fue apenas el pasado 24 de diciembre que la película se estrenó en el gigante de streaming y los espectadores no pasan por alto algunos detalles.

-Información relacionada: ¿Puede ocurrir un escenario similar a ‘Don’t Look Up’ en la vida real? Astrónoma lo explica

En esta ocasión, los internautas compartieron en Twitter imágenes del número de teléfono que aparece en una de las escenas protagonizadas por Leonardo DiCaprio.

Según los usuarios, los dígitos que se muestran en la parte donde el doctor ‘Randall Mindy’ forma parte un anuncio publicitario para brindar el teléfono 1-800-532-4500.

Dicho número es para que la gente llame y pueda tranquilizarse ante la amenaza de un asteroide que podría destruir el planeta.

Sin embargo, hubo personas que no dudaron en llamar a esa línea telefónica y puntualizaron que se trata de una ‘hot-line’.

“Un número de teléfono parpadeó en la pantalla, decidí llamar y era una línea de chat de sexo. ¡Eso sí que es divertido!”, escribió un internauta, mientras que otros confirmaron la situación.

Kudos to you ‘Don’t Look Up’ to having the BASH hotline for their asteroid stress prevention hotline being linked to a Hot Singles in Your Area phone number 🤣#DontLookUp #Memes #furry #furrymemes pic.twitter.com/ykwFbkNhHA

— Bo Gatz 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@bo_gatz) December 29, 2021