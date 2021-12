¡No mercy! Llegó la cuarta temporada de Cobra Kai a Netflix

No Strike, No Mercy! Ya se estrenó la cuarta temporada de Cobra Kai en Netflix y aquí te damos un pequeño resumen para que no pierdas el hilo.

La tercera temporada se estrenó a principios del 2021 y casi un año después llega esta nueva entrega.

Te puede interesar: ¡A días de los 100 años! Muere la actriz de Hollywood, Betty White

Regresan los protagonistas de Cobra Kai

Al tratarse de una serie continúa, los protagonistas, Daniel Larusso y Johnny Lawrence regresan para mostrarnos quién es el rey del Karate.

Es importante recordar que esta serie esta inspirada en el universo de la franquicia de Karate Kid, las películas de los noventas.

La tercera temporada quedo en suspenso después de que Miguel sufrió una caída y provocó que los dojos se unieran.

Esto fue una sorpresa inimaginable para los fans debido a que nunca se imaginaron ver a los enemigos de karate pelear codo a codo.

Con base en la sinopsis de Netflix podemos asegurar que la gran pelea se avecina:

‘Los dojos Miyagu-Do y Colmillo de Águila unen fuerzas para derrotar a Cobra Kai en el Torneo de Karate sub-18 All Valley… el que pierda deberá colgar su gi’.

Esto debido a que el enemigo en esta temporada será el antiguo maestro de Jhonny, John Kreese.

Quinta temporada en puerta

Después de ver los roces a los que se enfrentará Danny y Jhonny en el Dojo, nos quedamos con ganas de ver más sobre ellos.

Los dos maestros de karate saben que para poder derrotar a Kresse y salvar el Dojo deben de dejar estas diferencias atrás y hacer un esfuerzo por convivir.

Jhonny aclara que lo único que lo une a Danny es el odio que le tienen a Kresse y salvar el karate.

En esta nueva temporada, Miguel regresará recuperado así conoces enfrentará a uno de sus temores, derrotar a quien alguna vez fueron sus amigos.

La cuarta temporada de Cobra Kai ya se encuentra disponible en Netflix, disfrútala ahora y evita los spoilers.