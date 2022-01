¡No le gustó! Bono revela qué le avergüenza de U2; ‘solo me convertí en cantante’, dice

Si eres fan del rock, seguramente te gusta la voz de Bono y la música de U2, banda que ya es legendaria por todos sus éxitos, pero tal parece que el vocalista no está de acuerdo.

Hablamos de una de las agrupaciones con mayor reconocimiento internacional de las últimas décadas, pues temas como “With or Without You” se han convertido en los favoritos de su público.

Sin embargo, ello no significa que todas las personas sean seguidoras de los músicos, incluso, todo parece indicar que al mismo cantante no le gusta su proyecto que lo ha llevado a la cima del éxito.

Bono revela que no está conforme con la música de… ¡U2!

Aunque pudiera sonar algo irreal, Paul David Hewson, su nombre de nacimiento, se abrió con el público y dio una serie de declaraciones que los fanáticos jamás hubieran imaginado.

Resulta que el irlandés junto al guitarrista de la banda, ‘The Edge’ concedió una entrevista en el podcast Awards Chatter, en la que confesó sentirse avergonzado por cómo suena su música.

“Estaba en el coche cuando una de nuestras canciones sonó en la radio y me puse de color escarlata, como decimos en Dublín. Estoy tan avergonzado”.

Pero aparentemente no solo la música de la banda no es de su agrado, ya que reveló que su propia voz le genera disgusto, por lo que manifestó “Solo me convertí en cantante recientemente”.

Aun así, dijo entender que muchas personas no encuentren hasta el momento algo vergonzoso o “malo” tanto en su música como en su voz.

Inconformidad con el nombre de la banda irlandesa

El asunto no paró en la armonía y melodía de las canciones, pues el artista irlandés reconoció que tampoco le gusta el nombre de la banda y llegó a oponerse.

Lo anterior, debido a que, según sus declaraciones, sonaba demasiado “futurista”, pero la realidad es que a pesar de estar en el 2022, sigue inconforme.

“En nuestra cabeza se escuchaba como algún tipo de avión espía, un submarino, era algo futurista, pero luego, como resultó alguna especie de consentimiento… En realidad no me gusta el nombre, sigue sin gustarme”.

A pesar de ello, Bono y U2 han vendido más de 170 millones de copias de sus álbumes de estudio a nivel mundial, no sin también haber ganado más de 15 Premios Grammy.