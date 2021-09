No he cometido ningún delito: Inés Gómez Mont, tras orden de aprehensión

El caso de Inés Gómez Mont, tras la orden de aprehensión que se libró en su contra continúa, pues recientemente se pronunció al respecto en redes sociales.

Luego de dos semanas desde que se dio a conocer su situación, a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de televisión rompió el silencio aclarando que es inocente.

De la misma forma, negó cualquier vínculo que pudiera tener tanto ella, como su esposo, Víctor Álvarez Puga, con la delincuencia organizada y lavado de dinero.

Este mensaje lo publica en medio de la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en contra de la pareja.

Sin embargo, comentó haber guardado silencio para “tratar de entender” la situación entorno a ella y así concentrarse en su defensa, por lo que subrayó ser inocente, “no he cometido ningún delito”.

“En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación, me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”.