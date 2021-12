¡No estaba muerto! The Book of Boba Fett revela cómo sobrevivió

¡Advertencia de spoilers! El primer episodio de The Book of Boba Fett llegó a Disney Plus y aquí se revela un gran secreto de las series de Star Wars y The Mandalorian.

Cada miércoles, la plataforma de streaming lanzará un nuevo episodio.

El primer episodio de Boba Fett revela importante secreto

Con el estreno del primer episodio de Boba Fett en Disney Plus, los fanáticos obtuvieron una respuesta que habían esperado desde las películas de Star Wars.

En The Mandalorian, pudimos ver el regreso de Boba Fett, sin embargo no fue hasta este primer episodio en el que se habló de su regreso y la travesía para hacerlo.

Si aún no has visto la serie, te recomendamos que te prepares para tener uno que otro spoiler.

De acuerdo con el universo de Star Wars, Boba Fett cayó en un hoyo y nunca más volvimos a saber de él.

Aunque, en la serie de The Mandalorian Boba Fett regresa, hasta este episodio es como conocemos la manera en la que su regreso fue posible.

¿Cómo sobrevivió Boba Fett?

En este episodio Boba Fett reemplaza como jefe del crimen de Tatooine a Jabba the Hut.

Boba Fett comienza a recordar entre flashbacks lo sucedido dentro del Sarlacc algo desorientado.

El mercenario comienza a explicar que cuando despertó se encontraba dentro del estomago de la criatura.

Prosiguió a encender la luz de su casco y con ello pudo ver que había un Stormtropper muerto, movió sus tentáculos hasta llegar a él y saco el tubo de oxigeno de la armadura.

Con ello respiro un poco y después combinó su lanzallamas para una explosión con la que logró acabar desde su interior.

Así fue como Boba Fett pudo volver.

Para saber más sobre su travesía te recomendamos que estes atento a los demás episodios de The Book of Boba Fett y para no olvidar nada también darle un vistazo a The Mandalorian.