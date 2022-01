¿No dijo la verdad? Abogado de Héctor Parra denunciará a hija del actor

A mediados del año pasado, se dio a conocer la detención de Héctor Parra, después de que su hija lo denunciara ante las autoridades por el delito de abuso sexual y corrupción de menores.

Esa es la razón por la cual, el artista se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, luego de que un juez de control lo vinculara a proceso y ratificara la prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, en días recientes el caso dio un pequeño giro, pues el abogado del actor de televisión aseguró que presentará una denuncia contra la víctima, Alexa Parra.

En entrevista con un programa de televisión abierto, la defensa, José Luis Guerrero reveló que se presentará ante los juzgados de la CDMX para denunciar a la joven, por presuntamente haber dado declaraciones falsas.

El licenciado comentó que “ella busca un perfeccionamiento escrito que presentó en los últimos días del pasado mes de diciembre, modificando la declaración que puso, que tiene ratificada ante el Ministerio Público”.

En ese sentido, refirió que tal situación es la que están solicitando al MP, puntualizando que Alexa Parra pudo cometer falsedad de declaración “que se persigue de oficio”.

En su participación con el programa de televisión, José Luis Guerrero comentó que la también hija de Ginny Hoffman podría estar, además, cometiendo un fraude procesal.

Y es que, de acuerdo con el abogado, se pide al Ministerio Público revisar si el escrito está firmado por la joven.

“Yo no soy perito de grafoscopía, yo no puedo aseverarlo, pero de la simple confronta de un escrito de la denuncia, de fecha de octubre, y el último de los últimos días de diciembre, no parece concordante la misma firma”.