¿No alcanzaste boletos para 'Spider-Man: No Way Home'? Realizan reventa en línea

¿Fuiste uno de los afortunados en obtener un boleto para ‘Spider-Man: No Way Home’? No te preocupes, en Mercado libre podrás encontrar algunos.

Eso sí, debes de estar dispuesto a pagar una cantidad exagerada por obtenerlos.

Boletos de Spider-Man se agotan

El furor de las redes sociales propiciaron que las entradas para la tercer película del Hombre Araña se agotaron y colapsaron los principales servicios en línea para adquirirlos.

Estos precios comenzaron a ser excesivos y en Mercado Libre de Ciudad Juárez un usuario revende las entradas en cien mil pesos.

El usuario puso a la venta 10 entradas por dicho valor, es decir, cada boleto tenía un costó de 10 mil pesos.

Podría parecer una broma pero las entradas también se venden en marketplace, la herramienta de Facebook para distribuir y vender artículos.

Los precios varían dependiendo del vendedor, sin embargo, algunos triplican el costo inicial que establecen las salas de cine.

Normalmente, una entrada en una sala tradicional de cine alcanza los 90 pesos, pero en modalidad VIP podría llegar a los 150 pesos.

En marketplace aparecen casi en 300 pesos.

Pelea en cines por boletos de Spider-Man No Way Home

Por otra parte, en un cine de Morelos, los asistentes que se encontraban buscando una entrada para el estreno de la película cuando se presento un altercado.

En la fila de espera, se puede observar cómo cuatro hombres se encuentran dándose golpes e incluso uno de ellos recibe una patada en el rostro.

Los testigos lograron separarlos, sin embargo al mismo tiempo aseguraron que dos de ellos se ‘estaban pasando de listos’ en la fila.

Los boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ volaron como pan caliente, sin embargo no desesperes que la cinta estará disponible aproximadamente dos semanas en el cine.