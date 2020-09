Niños realizan tiernos homenajes a Chadwick Boseman de ‘Black Panther’

En la entrada de sus casas o en sus habitaciones, con pequeñas cajas o pilas de tierra de sus jardines, jóvenes fans del astro de “Black Panther” (“Pantera Negra”) Chadwick Boseman rindieron homenaje al fallecido actor con saludos a Wakanda y funerales de juguete al que asistieron figuras de acción.

Poco después de la impactante noticia de la muerte de Boseman, ocurrida el pasado viernes a los 43 años, padres, abuelos y tíos comenzaron a publicar fotos de funerales montados por niños para el rey T’Challa, el personaje protagónico del actor en la popular película de Marvel. Algunos han sido compartidos miles de veces en medio de la ola de dolor de admiradores de todas las edades que desconocían que Boseman pasó los últimos cuatro años batallando un cáncer de colon.

I don’t know who took this picture but it touched me. Chadwick Boseman’s life touched so many. #BlackLivesMatter Black heroes matter. Chadwick Forever! pic.twitter.com/f3tdcbIq5Z

— Jim Carrey (@JimCarrey) September 2, 2020