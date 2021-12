¡Ni Keanu Reeves la salva! Estas son las primeras críticas de 'The Matrix Resurrections'

¡Ya se estrenó!Regresa a pantalla la última entrega de la franquicia bajo el título de ‘The Matrix Resurrection’ con la actuación de Keanu Reeves y ya comenzaron a llover las críticas.

Por otro lado, esta es la primera película después de 18 años de que vimos a Neo en acción.

A pesar de que la película aún no se estrena en México, diversos críticos de cine ya dieron su veredicto sobre esta nueva cinta.

Las primeras críticas apuntan que la película no es perfecta pero tampoco disgusta.

En general, las primeras reseñas aseguran que esta película tiene dos versiones para tomar; la positiva o la negativa.

Por otro lado, los críticos aseguran que es más de lo mismo así como existen nuevas pistas que conectan con las películas previas.

Además resalta la dirección de Lana Wachowski, y aseguran que ‘solo ella podía haber hecho la película’.

Por otro lado, el aclamado cineasta Scott Menzel aseguró que es la peor película del año.

#TheMatrixResurrections is one of the most disappointing films of the year. A convoluted mess that tarnishes the legacy of the franchise. There are some solid performances but the story is nonsensical and the jokes made me cringe. It’s also way too “on the nose” for its own good. pic.twitter.com/eIEaecxEfx

— Scott Menzel (@ScottDMenzel) December 17, 2021