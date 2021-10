Netflix saca un vistazo a la segunda parte de ‘La casa de papel temporada 5’

Netflix ha revelado hoy las primeras imágenes del volumen 2 de La casa de papel Parte 5, que se estrenará el próximo 3 de diciembre en todo el mundo.

Esta segunda parte se trata de última parte de la serie, en donde veremos si los asaltantes se saldrán con la suya y terminarán el atraco.

La casa de papel fue una serie que le dio vuelta al mundo, forma parte de las series más vistas de la plataforma de streaming, y muchos consideran que gracias a ella Netflix ganó popularidad.

En este adelanto, escuchamos que Lisboa le cuenta a los demás que el “Profesor” esta desparecido, mientras todos entran en pánico Palermo busca sacar el oro de una manera peculiar, sin duda en la escena, se nota la ausencia de nuestra querida Tokio.

¿Cuándo se estrena la última temporada de La Casa de Papel?

La última parte se estrenará el próximo 3 de diciembre en Netflix, contará con cinco capítulos que le darán una conclusión a la historia creada por Álex Pina.

Se acerca el final. La última temporada de LCDP llega el 3 de diciembre.

The end is coming. The last season of LCDP arrives on December 3rd.

