Naomi Campbell se convierte en madre a los ¡50 años!

La maternidad es algo que muchas mujeres anhelan, por lo que anunciarlo resulta ser muy emocionante. Tal es el caso de Naomi Campbell, quien ha causado gran revuelo en redes sociales, luego de informar que se convirtió en madre primeriza a sus 50 años de edad.

Esta noticia tiene a la modelo británica más alegre que nunca, y es que en su cuenta oficial de Instagram compartió con sus seguidores una emotiva foto para darle la bienvenida a su bebé.

Por medio de un mensaje Naomi Campbell conmovió a sus millones de fanáticos en la red social, además, en la instantánea dejó ver su mano sosteniendo los pies del recién nacido.

Asimismo, reveló lo honrada que se siente que convertirse en madre, motivo por el que aseguró no tener palabras para expresar lo que siente.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”, escribió en Instagram.

Sin embargo, la modelo, que actualmente reside en Nueva york, Estados Unidos, no ha dado más detalles al respecto, es así que se desconoce cuándo nació el bebé, así como su nombre.

No obstante, las felicitaciones no se hicieron esperar, tanto sus seguidores como amigos desearon lo mejor a Naomi Campbell en esta nueva etapa. Por ejemplo, la cantante, Rita Ora escribió “Nadie se merece esto más que tú”, mientras que el famoso diseñador, Marc Jacobs manifestó “¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones”.

Por su parte, Valerie Morris-Campbell, madre de la británica, también compartió la foto de su nieta mencionando que “estoy más emocionada, porque he esperado mucho tiempo por ser abuela”.

Cabe mencionar que en mayo de 2017, la estrella de modelaje había expresado en entrevista para la revista Evening Standard, sus ganas de convertirse en madre, aunque no tenía prisa, pues hizo énfasis en que “gracias a la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”.