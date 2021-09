‘My MJ’ Así felicitó Tom Holland a Zendaya en su cumpleaños

¡El amor juvenil! Hoy es el cumpleaños número 25 de Zendaya y este mensaje de Tom Holland en Instagram nos confirma cada vez más su romance.

La actriz de Spiderman, esta de fiesta y su coprotagonista, Tom Holland derritió al mundo del internet con un mensaje breve sobre el amor que se tienen.

Te puede interesar:¡Héroe anónimo! Frustran asalto gracias a una bolsa de cemento

El actor de Spiderman, Tom Holland compartió un breve mensaje por el cumpleaños de Zendaya en su cuenta de Instagram, donde se les ve muy acaramelados en el set de la película.

En la foto podemos ver la convivencia de los protagonistas dentro de uno de los camerinos de lo que parece ser la producción de una película del arácnido.

‘My MJ’ es cómo Holland llamó a Zendaya haciendo alusión a sus personajes en la pantalla grande, donde hemos visto crecer su romance.

‘My MJ, have the happiest of birthdays. Gimme a call when your up xxx’.