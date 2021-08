Muestran primeras imágenes de la nueva película ‘Resident Evil’ ¡Sin Milla Jovovich¡

Escucha la nota:



La película ‘Resident Evil Welcome to Raccoon City’ mostró en sus redes sociales las primeras imágenes, en donde nos perderemos la figura de Milla Jovovich.

No cabe duda que el escuchar Resident Evil nos remite a la primera franquicia de que tuvo como heroína a Jovovich, interpretando Alice Abernathy.

Información relacionada: Ed Asner, en UP la voz de Carl Fredricksen, fallece a los 91 años

Y a pesar de que este personaje no figura en el videojuego, en las películas fue muy significante ver a esta guerrera combatiendo contra zombies, monstruos y experimentos de ‘Umbrella’.

Quizá para los fanáticos, esta primera adaptación, no se mantuvo tan apegada a su videojuego; sin embargo, debemos reconocer que no se olvidó de los personajes centrales como Claire y Chris Redfield o Leon S. Kennedy.

Para versiones más cercanas al juego está Resident Evil: Oscuridad infinita producida por Netflix que es un acercamiento.

¿Cuál es la última película de Resident Evil?

Por si fueran pocas estas dos adaptaciones, llega la nueva película ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ que no tiene nada que ver con las primeras cintas, ni con la serie de Netflix; sin embargo, promete ser mucho más cercana a lo que los videojuegos nos tienen acostumbrados.

Este live action, está escrito y dirigido por Johannes Roberts quien se propuso contar la historia original de los juegos Capcom.

Allow me to introduce you to some of our residents❗️ #ResidentEvil: #WelcomeToRaccoonCity is coming exclusively to movie theaters November 24. pic.twitter.com/0lR7g0wJZC — Resident Evil (@ResidentEvil) August 30, 2021

Para que los fans comiencen a esperar con ansias esta cinta, en sus redes sociales, ya compartió las primeras imágenes donde podemos reconocer sin duda a Leon S. Kennedy (Avan Jogia), Claire Redfield (Kaya Scodelario), Albert Wesker (Tom Hopper), Richard Aiken (Chad Rook), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) y Chris Redfield (Robbie Amell).

La película ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ se estrenará el próximo 24 de noviembre en Estados Unidos, las fechas para México aún no se anuncian. Lo que parecer ser una promesa para los fans para lo que quizá no pese la ausencia de Milla Jovovich.