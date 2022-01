Muere Sidney Poitier, primer actor afroamericano en ganar un Premio Oscar

Este viernes se dio a conocer la muerte de Sidney Poitier, quien se convirtió en el primer actor afroamericano en ganar un Premio Oscar a Mejor Actor.

De acuerdo con la agencia Reuters, un funcionario de las Bahamas confirmó el fallecimiento de la estrella de Hollywood a los 94 años de edad, en el país caribeño.

El director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas, Eugene Torchon-Newry, dio la noticia por medio de un comunicado, en el que no se precisa la causa de muerte.

¿Quién era Sidney Poitier?

Se trata de quien rompiera las barreras raciales e inspirara a toda una generación durante el movimiento de derechos civiles.

Además, fue el símbolo de Hollywood durante el movimiento por los derechos civiles, un periodo en el que se convirtió en la mayor estrella de la industria del cine americano.

Nació el 20 de febrero del 1927 en Miami, Florida, Estados Unidos, pero sus padres son originarios de las Bahamas.

Y es que, viajaron a la ciudad estadunidense para vender su cosecha de tomates cuando la madre del artista dio a luz de forma prematura, recoge EFE.

Sin embargo, creció junto a sus seis hermanos en Cat Island, una humilde región en el país caribeño donde pasó sus primeros 10 años de vida.

Posteriormente, se trasladó a Nassau y más tarde, se mudó a Florida a vivir con uno de sus hermanos mayores.

Trayectoria artística y películas

Según el medio citado, siempre mantuvo su deseo de convertirse en un gran artista, por lo que el famoso se desplazó a Nueva York en busca de oportunidades.

Fue en 1945 cuando entró a un programa de educación teatral y cinco años después logró participar en su primera película: “No Way Out”, dirigida por Joseph L. Mankiewicz.

Otros títulos que sobresalen del actor de Hollywood son:

“Blackboard Jungle” (1955)

“Edge of the City” (1957)

“The Defiant Ones” (1958)

“A Raisin in the Sun” (1961)

“Pressure Point” (1962)

“Lilies of the Field” (1964)

“The Last Brickmaker in America” (2001)

No obstante, Sidney Poitier, logró ser el primer actor afroamericano en recibir un Premio Oscar a Mejor Actor por “Lilies of the Field”.