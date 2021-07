Muere Robert Downey Sr., padre del actor Robert Downey jr.

El actor y director Robert Downey Sr., padre de actor Robert Downey Jr., falleció este miércoles a consecuencia de lo estragos que le dejó el Parkinson.

La noticia la difundió en redes su propio hijo Robert Downey Jr. en su cuenta de Instagram, quien señaló que su padre tenia 85 años.

“RIP Bob D. Sr. 1936-2021 … Anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson … ”

“Era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento … Según los cálculos de mi madrastra, estuvieron felizmente casados por poco más de 2000 años”, escribió el protagonista de Iron Man.

Robert Downey Sr. fue conocido por su participación en películas underground como ‘Putney Swope’, ‘Boogie Nights’, ‘Magnolia’ y ‘To Live And Die in L.A.’.

Antes de que el actor anunciara la triste noticia del fallecimiento de su padre, ya se encontraba como foco de atención en su cuenta de Instagram, ya sus seguidores notaron que el actor dejo de seguir a los Avengers.

El actor, que interpreta a Tony Stark, tiene a los fanáticos especulando sobre su futuro en las películas después de notar que ya no sigue a sus compañeros en su cuenta verificada.

Aunque para algunos, ya era claro el final de Iron Man, seguidores de este universo esperaban seguir viendo a Downey Jr. en el Universo Marvel de alguna manera.

I don't know what's happening Mr Stark… WHYYY DID YOUU UNFOLLOW THE MARVEL CAST ON INSTAGRAM?😭😫 pic.twitter.com/QgpavjwKYU

— pietraa | bw and loki era ⧗❤️ (@pietraromanoff) July 1, 2021