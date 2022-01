Muere la actriz Kim Mi-Soo, estrella de los K-Dramas

Este día se dio a conocer una triste e inesperada noticia para todos los seguidores de los K-Dramas. La modelo y actriz, Kim Mi-Soo falleció a los 29 años de edad, así lo confirmó la agencia para la que trabajaba.

La actriz de origen surcoreano era uno de los rostros que comenzaba a ganarse un lugar en las preferencias del público, y su trabajo llamaba la atención de los principales directores de su país.

A través de un comunicado, la agencia Landscape Entertainment informó sobre la muerte de la actriz.

“Esta es la agencia de Kim Mi Soo, Landscape Entertainment. Tenemos noticias tristes y devastadoras. Kim Mi-soo murió el 5 de enero. Su familia se encuentra devastada por las súbitas y malas noticias”, se lee en el escrito.

La agencia hizo un llamado al público y la prensa en general para que se abstengan de propagar rumores y comentarios que puedan afectar a los familiares de la fallecida.

“Pedimos sinceramente que se abstengan de difundir rumores o reportes especulativos, de manera que su familia, que está en shock y en duelo, pueda honrar a su fallecida”.

Por último, se informó que el funeral se realizaría de manera privada.

Rest in peace #KimMisoo We love you. pic.twitter.com/ykST7JvsFf

— pinknut 🕊 (@blackpinknut) January 5, 2022