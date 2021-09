Muere José Alfredo Jiménez Jr, compositor y productor musical

Escucha la nota:



Este miércoles la Asociación Nacional de Intérpretes, por sus siglas ANDI SGDIP, informó a través de Twitter, que José Alfredo Jiménez Jr murió.

“Comunicamos sobre el fallecimiento del socio intérprete José Alfredo (hijo), compositor y productor musical”.

@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete José Alfredo Jiménez Jr. Compositor y productor musical, con una prolífica carrera. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Foto de #TVNotas pic.twitter.com/rWBPeVzwUr — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) September 29, 2021

“Con una prolífica carrera. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, escribieron.

¿De qué murió José Alfredo Jiménez Jr?

El hijo del “gran compositor mexicano” falleció a la edad de 63 años, debido a un paro respiratorio, la noticia fue informada por la familia del propio cantante en un comunicado.

Al también Presidente del Catálogo de Oro de la Institución, lo han comenzado a despedir varias figuras del entretenimiento y a lamentar su pérdida a traves de redes sociales.

“Mi pésame más sincero a la familia de mi hermano José Alfredo, escribió”, el cantante de boleros, Carlos Cuevas.

Mi pésame más sincero a la familia de mi hermano José Alfredo Jimenez Jr. @1josealfredojr @SACM_Oficial QEPD — CARLOS CUEVAS (@carlos_cuevas) September 29, 2021

Por su parte la Banda Lirio escribió: “Lamentamos el sensible fallecimiento del maestro, viviremos agradecidos por el apoyo incondicional que nos brindó”, quienes acompañeron su mensaje con varias imágenes, en las que posaron con el cantante.

Me acabo de enterar y estoy muy muy triste. Ya no veré en esta vida a mi amigo, mi hermano José Alfredo Jiménez Gálvez. Descansa en PAZ, la luz eterna de Dios contigo #JoseAlfredoJimenez pic.twitter.com/5EbUoLGqAG — Sergio Peraza ESCULTOR (@PerazaSculptor) September 29, 2021

¿Quién fue José Alfredo Jiménez Jr?

Nació el un 9 de noviembre en la capital del país y fue hijo del compositor José Alfredo Jiménez Sandoval y Julia Gálvez Aguilar Paloma.

Realizó sus estudios de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos trabajó como ingeniero de mantenimiento y en el Departamento de Música Internacional de RCA Victor de México.

Mayores éxitos

Entre sus composiciones destacan, La noche que me diste las estrellas, Me hace falta una pieza, Fugitivo (escrita con Reyli Barba), No lo niego y Herida sobre herida ¡Descanse en paz José Alfredo Jiménez Jr!