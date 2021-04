Muere el rapero DMX

Escucha la nota:



El conocido rapero DMX falleció hoy a los 50 años, dieron a conocer medios estadounidenses.

Mediante un comunicado enviado por el hospital de White Plains, Nueva York, donde murió, se informó que el cantante falleció de después de sufrir un “paro cardíaco catastrófico”.

El cantante que se caracterizaba por voz ronca y que rapeó con una entrega característica que a menudo se combinaba con gruñidos, ladridos.

El intérprete nominado al Grammy había sido ingreso en el hospital el 2 de abril donde fue trasladado desde su casa.

Lanzó ocho discos, de los cuales el más exitoso fue “…And then there was X” de 1999.

Fue nominado a tres Grammys y actuó en películas como “Romeo must die” y “Cradle 2 the Grave”.