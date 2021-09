Muere de cáncer actor de ‘Sex and the City’

Escucha la nota:



El actor de Sex and the City, Willie Garson murió esta tarde a los 57 años debido al cáncer que padecía.

Su hijo Nathen fue quien dio la noticia a través de sus redes sociales.

Willie Garson, el mejor amigo de Nueva York

El famoso actor de Hollywood, Willie Garson falleció esta tarde, después de haber luchado contra el cáncer.

De acuerdo con TMZ aún no se revela el tipo de cáncer que acabo con su vida.

La confirmación se dio a través de una publicación de su hijo Nathen donde se despidió de él recordándole que era tiempo de iniciar su propia aventura.

‘Te amo mucho papá, descansa en paz, estoy tan contento de que hayas compartido tus aventuras conmigo. Estoy tan orgulloso de ti, es tiempo de que emprendas la aventura por tu propia cuenta’

En el mensaje del joven también recalca lo mucho que ama a su padre y lo feliz que le hace saber que ahora ‘descansará en paz’.

Por otra parte, HBO Latinoamérica también envió un mensaje de despedida al actor en sus redes sociales.

Gracias por ser también nuestro mejor amigo. Nueva York no será lo mismo sin ti, Willie Garson. pic.twitter.com/4G23R5eCRV — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) September 22, 2021

¿Quién era Willie Garson?

El actor gano reconocimiento debido a su participación en la exitosa serie ‘Sex And The City’.

Garson interpretaba al famoso mejor amigo de Carrie Bradshaw, papel que interpretaba Sarah Jessica Parker.

Willie Garson le dio vida a Standford Blatch en diversos episodios de esta serie popular en los años noventas.

Garson estaba planeado para aparecer en el reviva de HBO de ‘Sex And The City’, ‘And Just Like That’ que se estrenará en el otoño del 2021.

Siempre recordaremos a Willie Garson por sus increíbles interpretaciones y consejos que vimos en ‘Sex And The City’.