Muere 'Astro', integrante y fundador de la banda UB40

¡Día triste para la música reggae! Terence Wilson, mejor conocido como ‘Astro’ integrante de la banda UB40 falleció este domingo.

La cuenta oficial de twitter de la agrupación anunció y lamento el fallecimiento.

El vocalista de la agrupación UB40, Terence Wilson conocido como ‘Astro falleció este domingo a los 64 años de edad.

La banda dedicó un tuit donde anunció el fallecimiento de su compañero,

‘Estamos absolutamente desolados y con el corazón completamente roto al tener que decirles que nuestro querido ‘Astro’ ha fallecido tras una corta enfermedad’.

We are absolutely devastated and completely heartbroken to have to tell you that our beloved Astro has today passed away after a very short illness. The world will never be the same without him.

We ask you to please respect his family’s privacy at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/GRDjtApyzy

— ALI CAMPBELL & ASTRO (@UB40) November 6, 2021