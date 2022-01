¿Misterio resuelto? Marvel revelaría quién es más inteligente si ‘Tony Stark’ o ‘Reed Richards’

Si bien existen una gran cantidad de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) hay dos que generaron un debate en relación con su intelecto: ‘Tony Stark’ o ‘Reed Richards’.

Desde hace un tiempo, los fanáticos de “Iron Man” y de ‘Los 4 fantásticos’ iniciaron un debate sobre quién de estos es más inteligente, a lo que la compañía de cómics decidió dar una respuesta.

‘Reed Richards’ es más inteligente que ‘Tony Stark’, según Marvel

SPOILER ALERT: Resulta que la empresa estadunidense le dio la corona al líder de “Los 4 fantásticos”, ya que así se reveló en el episodio 16 de la actual serie de “Iron Man”.

Y es que, en dicho capítulo, se cuenta la historia de cuando el creador del hombre de acero, regresa a la Tierra tras obtener su “Poder Cósmico”.

En ese sentido, el “nuevo superhéroe” comienza a compartir su poder, ya que una de las primeras actividades que realiza es hacer que todos sean muy inteligentes como él.

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las personas logra tener mayor intelecto, esto no sucede con el líder de los fantásticos quien, además, asegura a “Sue Storm” sentirse “más tonto”.

De acuerdo con medios nacionales, la historia continúa cuando “Iron Man” se encuentra con sus compañeros, “Los Vengadores” y les muestra sus nuevos poderes.

No obstante, estos parecen no estar muy conformes, debido a que no concuerdan mucho con que é pueda “alterar la realidad” a su conveniencia, aunque dice lo hará para el bien.

Es aquí cuando el hombre de acero decide que el mundo debería tener su mismo intelecto, lo que para Richards significa hacerse más tonto.

Entonces, al decir esa frase, supone que “Reed Richards” perdería parte de su inteligencia, porque supera en intelecto a “Tony Stark“, aunque sin dudas se encuentran entre los hombres más inteligentes del mundo en el universo de Marvel.