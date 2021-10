Mick Jagger pasa desapercibido en un bar de EU

Escucha la nota:



Pocas son las rockstars que pueden decir que no fueron reconocidas, asediadas y abordadas por los fans, pero que Mick Jagger pase desapercibido llama la atención.

Durante su gira por Estados Unidos, el líder y vocalistas de los Rolling Stones se dio tiempo para escapar de lo reflectores y beberse una cerveza tranquilamente.

El carismático cantante salió la noche del pasado jueves 30 de septiembre a un pequeño bar en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde se encontraban también fans de la banda inglesa.

La sorpresa para muchos fue que ninguno de los presentes reconoció a Jagger quien bebía su cerveza en la parte exterior del bar, vestido con una chamarra negra, jeans, botas y una gorra.

Ni sus seguidores lo reconocen

De acuerdo con medios locales, en el bar se encontraban seguidores de los Stones que habían comprado boletos para el concierto que la banda ofrecería al día siguiente.

Jagger compartió en su cuenta de Twitter la foto donde se le ve bebiendo una cerveza solo, recargado en una mesa.

Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII — Mick Jagger (@MickJagger) September 30, 2021

“Out and about last night in Charlotte, NC” (Fuera de casa anoche en Charlotte, NC), escribió el cantante de 78 años.

Según los diarios locales, uno de los dueños del local confirmó la visita de Jagger y bromó por el hecho de que el mesero que atendió al ‘Stone Mayor’ no reconoció a la leyenda del rock.

Rolling Stones siguen de gira por EU

Los Rollings Stones continúan con su gira ‘No Filter 2021’ por varias ciudades de Estados Unidos, misma que se había visto suspendida por la pandemia generada por el Covid-19.

Se trata de la primera gira sin su legendario baterista Charlie Watts, quien falleció el pasado 24 de agosto.

Pocas serán las veces que se pueda ver a Mick Jagger desapercibido bebiendo solo una cerveza en un bar.