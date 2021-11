'Mi vida es una pesadilla del terror’: Laura Bozzo revela si tendrá su serie

Después de reaparecer en redes sociales ante la suspensión definitiva de la orden de aprehensión en su contra, varios temas salen a la luz, por lo que Laura Bozzo habló sobre su serie biográfica.

Recordemos que la conductora de televisión fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de depositaría infiel.

Tal fue el motivo por el que el pasado mes de agosto, un juez de control la vinculó a proceso y le dio un plazo para que se internara voluntariamente en el penal de Santiaguito, Estado de México.

De no hacerlo, se libraría la orden para su detención, sin embargo, después de varios meses, se le concedió la suspensión definitiva.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la peruana dio a conocer que suspendieron la orden de captura en su contra.

“Por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, me apersone al juzgado y se pagó lo solicitado, muy agradecida con el Dr. Diego Ruiz Durán y su equipo”.

Sin embargo, en su perfil de Instagram, compartió un video donde agradeció la resolución del juez, a la “justicia mexicana” y a su abogado”.

No obstante, la presentadora aseguró que regresará a la televisión con su programa original, “’Laura en América’, pero modernizado”.

“Con todo lo que son las redes sociales, con todo lo que es el internet hay muchas cosas en las que he pensado estos meses que tengo que arreglar”.

Sobre una producción acerca de su vida, en entrevista con un programa de televisión nacional comentó que sí le han ofrecido la oportunidad, pero por el momento no dará más detalles.

“Yo no voy a hablar de nada de este tema, hay varias cosas que se me han presentado, la posibilidad la bioserie de mi vida, que es una pesadilla de terror, porque he estado desde lo más alto a lo más bajo”.