Met Gala 2020, el evento de moda celebrado en redes sociales

No hay duda de que la Met Gala es el evento de moda más esperado del año, pero su carácter elitista, claramente visible por la larga lista de invitados ricos y famosos, ha llevado a que para muchos se trate de un sueño inalcanzable. Hasta que llegó la pandemia, y con ella una nueva forma de celebrar en redes sociales en la que puede participar todo el que así lo quiera.

En 2020, la reina de la Met Gala no ha sido Kim Kardashian, ni Rihanna, ni su organizadora Anna Wintour, sino la etiqueta #HFMetGala2020 y el universo paralelo de “high fashion” (alta costura) que existe en Twitter, con el que los jóvenes de la Generación Z (los nacidos entre 1994 y 2010) expresan su creatividad y sus diseños de moda.

Created by and for the high-fashion twitter community, the High Fashion Twitter MET Gala is an annual online companion event to the much celebrated MET Gala. pic.twitter.com/ULzXT1J8Cr — HF Twit Met Gala (@HFMetGala) April 5, 2020

Así, durante este primer lunes de mayo, para “desfilar” por la alfombra roja virtual de la gran fiesta de la moda, solo se ha tenido que publicar en la red social, con la etiqueta correspondiente, el “muro de inspiración” que refleje el diseño creado, y que este año, como ya había anunciado la organización de la Met Gala, debía ir en consonancia con el lema “About Time: Fashion and Duration”.

La iniciativa surgió de la estudiante de ingeniería aeroespacial Aria Olson, de 19 años, que animada por la enorme cantidad de comentarios que inundan las redes con cada Met Gala, pensó hace unos seis meses formar un equipo de 10 coordinadoras repartidas por todo el mundo para tratar de organizar un flujo de opiniones más estructurado a través de la cuenta de Twitter “HF Twit Met Gala”.

Entre ellas, la colombiana Alejandra Beltrán, de 21 años, que participa en el evento desde Bogotá, donde estudia tanto moda como ingeniería industrial: “Cuando cancelaron la gala dijimos ‘igual tenemos que hacer algo, no podemos dejar que ese día pase si realmente suele ser tan importante para todos'”, explicó en una conversación con Efe.

El equipo decidió entonces que este año la comunidad cibernética debía traspasar la línea de mero espectador y celebrar su propia Met Gala, instando a todos los seguidores de la alta costura a presentar sus propias ideas enmarcadas en cuatro categorías distintas.

Con más de mil 100 personas inscritas para participar, la joven bogotana confiesa que en realidad esperaban que participaran solo unos 200 seguidores, y que la popularidad de su propuesta les ha pillado por sorpresa.

Para Beltrán, la “moda es otra forma con lo que la gente puede expresar realmente quiénes son”, y con este #HFMetGala2020 se pretende quitar protagonismo a las celebridades, el lujo y la extravagancia, para devolvérselo al elemento que llevó desde el principio a la creación de este evento en 1948: el amor por la industria textil.

La Met Gala virtual, además, tiene un objetivo solidario más amplio que el de la Met Gala de carne y hueso, en la que en años pasados se han recaudado millones de dólares para financiar el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York.

Esta joven organización, que tras el evento seleccionará los 15 mejores looks de cada una de las 4 categorías, recogerá fondos que irán a parar a la fundación “International Medical Corps” y a sus esfuerzos para luchar contra el coronavirus.

“Me siento muy inspirada por su forma de abordar la moda, y por su habilidad sobreponerse a los problemas de esta pandemia”, ha dicho en redes sociales la consejera delegada y presidenta de International Medical Corps, Nancy Aossey.

Thank you @IMC_Worldwide! As a reminder, please donate if you can to support our health workers!https://t.co/aAE3dtfGaG https://t.co/QUhdAUKitY — HF Twit Met Gala (@HFMetGala) May 4, 2020

Mientras la Generación Z vive en el presente, el Museo Metropolitano de Nueva York ha decidido celebrar esta destacada edición, que iba a servir también para celebrar el 150 cumpleaños de la institución, echando un vistazo al pasado, y publicando contenido digital de las anteriores galas que se han celebrado.

También se publicará parte de la exposición que organiza el museo anualmente para ilustrar la temática elegida, y que este año se prevé que se inaugure el próximo 29 de octubre, según un comunicado oficial del Met.