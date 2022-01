Melissa Barrera ¿Quién es la mexicana que protagoniza Scream 5?

Sabías que la actriz mexicana Melissa Barrera protagoniza Scream 5.

Este 13 de enero la nueva cinta de terror ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Información relacionada: ‘La periodista’: todo lo que debes de saber sobre el remake de ‘The journalist’ en Netflix

Y no solo porque la cinta – que volvió a la vida casi 25 años después- rompió con las bajas expectativas que se tenía de ella.

Pues a pesar de conservar la esencia que plasmó su fallecido director de antaño, el director Wes Craven, los nuevos directores de la saga Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, le han dado un toque más sanguinario.

Otra de las grandes sorpresas de la cinta es la aparición de la mexicana Melissa Barrera, que dejó con el ojo cuadrado a muchos.

Catch up with @MelissaBarreraM before she faces me 🔪. She's on @DrewBarrymoreTV tomorrow at 9AM ET. Check your local listings at https://t.co/Djiqsm8VyW. pic.twitter.com/GELSeVdnPJ

— Scream (@ScreamMovies) January 13, 2022