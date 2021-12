Megan Fox y su novio Machine Gun Kelly presumen manicure que los mantendrá unidos

¡Inseparables! así lucieron Megan Fox y su novio Machine Gun Kelly, quienes mostraron cómo la manicure los mantendrá unidos.

Una de las relaciones más polémicas y llamativas ha sido sin duda la que conforman la actriz y el rapero.

Desde que iniciaron su romance han dado de qué hablar debido a su estrafalario comportamiento y sus demostraciones intensas de amor.

¿Cómo se conocieron Megan Fox y Machine Gun Kelly?

Megan y Machine Gun se vieron por primera vez en el set de ‘Midnight in the Switchgrass’ en 2020.

Sin embargo, años atrás ya habían coincidido en una reunión, la cual no fue tan afortunada para ambos, incluso mencionan que sabían que estaba ahí, pero jamás se vieron.

Fue hasta que compartieron el set 2020 con ‘Midnight in the Switchgrass’, que su amor comenzó a florecer, aunque la cinta no fue un éxito, el flechazo entre la pareja sí.

Debido a la pandemia de COVID-19, la producción de la película tuvo un retraso, este tiempo les dio a ambos el tiempo para conocerse más.

Unidos por la manicure

Desde el inicio de su relación ambos se han apoyado mutuamente en cada uno de sus proyectos.

Uno de estos fue la reciente alfombra roja para que el rapero presentará su nueva línea de esmaltes de uñas unisex UN/DN LAQR.

En donde se le vio a la pareja llegar ‘encadenados’. Sí, Fox y Machine engancharon su manicure en color rosa con textura de piel de serpiente.

De este modo, estaban atados por el dedo meñique.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NAILS OF LA (@nails_of_la)



El extravagante diseño fue idea del artista Brittney Boyce, quien utilizó los nuevos tonos de la marca del rapero para crear una base rosada y un efecto de piel de serpiente en 3D con textura.

“Después de que las uñas se secaron, usé un perforador de uñas para perforar sus uñas meñiques y les agregué anillos, de modo que pudiera atarles dos cadenas, de modo que estuvieran encadenadas juntas”.

Sin duda, el efecto fue el esperado ya que Megan Fox, su novio Machine Gun Kelly y su manicure causaron gran expectación ya que todas las miradas estuvieron puestas en ellos y sus uñas.