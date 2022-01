Meat Loaf, el rockero del álbum de las 100 millones de copias, murió hoy

Meat Loaf, cantante cuyo álbum “Bat Out Of Hell” es uno de los más vendidos de todos los tiempos, ha fallecido a la edad de 74 años.

La muerte del también actor fue confirmada por su familia en un mensaje publicado en sus redes sociales sin detalles de la causa.

“Nos parte el corazón anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos”, se lee en la comunicación.

Dentro de su dolor, la familia resaltó “su increíble carrera abarcó 6 décadas en las que vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y protagonizó más de 65 películas, incluidas “Fight Club”, “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” y “Wayne’s World””.

En la publicación en Facebook también se agradece a los seguidores de Michael Lee Aday, su verdadero nombre, el amor y el apoyo en este momento de dolor por la pérdida de un artista ya. Inspirador y un hombre hermoso. Y culminan, pidiendo nunca dejar de rockear.

Hace apenas unos días, el propio Meat Loaf había confirmado que el 5 de enero de este 2022 había empezado a grabar un programa de televisión en el que hacía un cameo y que iniciaría en marzo próximo.

Además, en cuanto a su carrera musical desde noviembre pasado Meat Loaf había confirmado que en los primeros días de este 2022 estaría de nuevo en los estudios de grabación, tocando en vivo, ensayando para grabar en vivo postas en una grabadora analógica de 24 postas (vieja escuela), cuando esa grabación básica con su voz casi terminada estuviera lista se pasaría a una máquina digital de 48 pistas y se terminaría el álbum de sólo siete tracks nuevos pero aderezado con los grandes éxitos de su carrera logradas en vivo.

Meat Loaf sufría de secuelas de cirugías de espalda, pasó por cuatro de ellas y antes de éstas todavía trataba de hacer shows y fue cuando se dio la terrible anécdota de verlo derrumbarse en pleno escenario y lo que quedaba entonces de su gira en Reino Unido tuvo que cancelarse.

Debido a sus dolores de espalda no podía tocar notas altas, él se quejaba de que los dolores “te harían caer de rodillas”. En su segunda cirugía (la primera gran cirugía en realidad) en septiembre de 2016 falló, la tercera cirugía para reparar la primera cirugía, septiembre de 2017, falló en 3 semanas y así. En octubre, noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018, no podía caminar ni levantarse de la cama sin ayuda. No podía hacer nada.

Luego, la cuarta cirugía de febrero de 2018 lo dejó con mucho dolor, pero con mucha vida. Vivió desde entonces con 13 tornillos sujetando una placa o placas de metal en la mitad de su espalda y siempre se arrepintió de estas intervenciones quirúrgicas.

Meat Loaf no estaba preparado para la muerte, esto llegó de improviso para él, también planeaba shows en vivo y aún retaba a quienes dudaran de su calidad vocal tras más de 50 años de carrera y cuatro cirugías de espalda “¿quieren saber si soy capaz de cantar de nuevo?”, escribía en sus redes sociales “vayan a YouTube y busquen “Meat Loaf on Mike Huckabee“, tres canciones, las dos primeras con las mismas claves que se grabaron en 1992 y 2009.

“Bat Out of Hell” sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos. Meat Loaf apareció en más de 50 películas, sus roles más recordada incluyen The Rocky Horror Picture Show (1975), Fight Club (1999) y m The 51st State (2002).