Mauricio Clark revela que podría ir a la prisión

El conductor, Mauricio Clark dijo, en entrevista para un programa de televisión, que por sus ideas de convencer a las personas homosexuales de cambiar de orientación sexual podría ir a la prisión de 5 a 8 años.

“Están haciendo todos los cambios en el Congreso y nadie se está enterando. A mí ya me tienen amenazado e inclusive amenazas del mismo Estado”, aseguró.

“Si no me callo me van a meter entre cinco y ocho años de cárcel. Ningún terapeuta, psicólogo, ningún sacerdote, pastor, ninguna persona puede ayudar a otra persona a su reorientación sexual”.

Pese a todo, el también periodista, mencionó que no teme las consecuencias por difundir el mensaje que para él le cambió la vida.

“Si me van a meter a la cárcel por ayudar a un hermano a salir de la homosexualidad, para mí va a ser un honor. Veinte años encarcelado en mí mismo, cinco años más en la cárcel siendo libre, créeme que no me da miedo”, señaló Mauricio Clark.