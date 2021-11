¿Marilyn Manson tenía un ‘cuarto para chicas malas’ donde abusaba de ellas?

El caso de Marilyn Manson y abuso sexual dio un nuevo giro en los últimos días, pues se dice que presuntamente tenía un “cuarto para chicas malas” donde violentaba a sus parejas.

Recordemos que desde hace algún tiempo, varias exnovias del músico rompieron el silencio y se presentaron como víctimas de acoso por parte de él e hicieron una denuncia pública.

Entre la docena de mujeres que alzaron la voz en contra del cantante estadunidense también se encuentra una antigua asistente personal, quienes emprendieron acciones legales en su contra.

Aunque, cabe mencionar que el intérprete de “This Is Halloween” y “Sweet Dreams” siempre ha negado todas las acusaciones.

Denuncias de abuso sexual contra Marilyn Manson

En febrero de este año, la actriz, Evan Rachel Wood, quien fuera una de sus parejas más conocidas, señaló al compositor de “maltratador”.

Y es que, en veces anteriores se había pronunciado sobre un hombre, pero sin especificar la identidad de este.

Al revelar el nombre, aseguró que le “lavó el cerebro” mientras se aprovechaba de su juventud, pues ella tenía 19 años cuando se conocieron, recoge Reuters.

La “cámara de castigo”

Ahora, la revista Rolling Stone expone un nuevo testimonio en el que presuntas víctimas del famoso hablaron de un pequeño cuarto donde “castigaba” a sus parejas.

La habitación sería del tamaño de un probador y estaría ubicado en un departamento de West Hollywood, California, Estados Unidos, pero construido como un estudio de grabación casero.

Sin embargo, la existencia del “cuarto para chicas malas” no sería precisamente un secreto, ya que los allegados al cantante conocían del lugar donde encerraba a las mujeres que lo hacían enojar.

Además, una fuente judicial dijo al medio estadunidense que el cuarto supuestamente estaba decorado con sangre, recortes de revistas para adultos y cruces esvásticas.

Pero eso no es todo, pues el lugar estaba adecuado de forma que el ruido no pudiera salir, por lo que no se escuchaba nada de lo que se dijera o gritara.

Testimonios de Ashley Morgan Smithline y Esmé Bianco

La modelo, Ashley Morgan Smithline conoció a la estrella del metal cuando terminó la relación con Evan Rachel Wood.

No obstante, sostiene que el artista la encerraba en el cuarto durante horas y si se resistía, lo disfrutaba más, de acuerdo con Reuters.

Por su parte, la actriz reconocida por “Game Of Thrones”, Esmé Bianco, aseguró que el cantante le suministró drogas y alcohol constantemente mientras vivían juntos.

Incluso, presuntamente alguna vez la azotó y electrocutó, por lo que junto a Evan Rachel Wood crearon el proyecto de Ley Phoenix.

La iniciativa amplía el plazo de prescripción para presentar cargos de violencia doméstica y abuso sexual como el de Marilyn Manson.