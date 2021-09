¡Mar se une a la tripulación! Yuya y Siddhartha dan la bienvenida a su primer bebé

Escucha la nota:



Un nuevo Mar nace en las vidas de Yuya y Siddhartha, quienes este 29 de septiembre dieron la bienvenida a su primer bebé.

Así como lo lees, pues la feliz noticia la compartió el papá primerizo a través de un breve mensaje en redes sociales.

Recordemos que fue apenas hace unos meses que la youtuber anunció que esperaba a su primer hijo, a quien procreó con el músico mexicano y nombró Mar.

“¡Un nuevo Mar nació!”, fue el texto que redactó Jorge Siddhartha González, en su cuenta oficial de Twitter, por lo que miles de usuarios no dudaron en reaccionar.

De esta forma, los fans de la feliz pareja posicionaron el nombre de la influencer mexicana en el número uno de las tendencias en la mencionada red social.

Hasta el momento, el tweet del compositor suma más de 97 mil “me gusta” y por su puesto las felicitaciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

Entre las reacciones más destacadas se pueden leer comentarios como “ya nació el ahijado de México, felicidades a mi comadre Yuya”, “hoy comienza una nueva era”, “todos a festejar el nacimiento del bebé”.

¿Cómo anunció Yuya su embarazo?

Fue en el mes de junio pasado cuando la famosa dio a conocer que estaba embarazada de quien fuera su primogénito.

Con una tierna foto, en la que posa con el cantante y que además, mostró su pancita, compartió la situación con sus millones de seguidores.

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! (…) Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”.

Por su parte, el exbaterista de Zoé, publicó una serie de fotografías para anunciar el embarazo de su pareja, asegurando que “siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea”.

Cabe mencionar que por ahora, la mexicana, cuyo nombre de nacimiento es Mariand Castrejón Castañeda, no se ha pronunciado sobre la llegada de su bebé.

Sin embargo, los fans de Yuya y Siddhartha desean se encuentre bien y pronto ambos puedan dar más detalles sobre el pequeño Mar.