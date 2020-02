Madonna ofrece departamento al príncipe Harry y Megan Markle

Escucha la nota:



Mediante su cuenta de Instagram la cantante Madonna compartió un vídeo donde les “ofrece” al príncipe Harry y a su esposa Megan Markle su apartamento en Central Park, Nueva York.

La actriz de filmes como “Dick Tracy” y Evita” escribió: “Do Megan and Prince Harry want to sublet my aparment on central park??” (“¿Megan y el príncipe Harry quieren subarrendar mi apartamento en Central Park?”). El departamento de la cantante esta evaluado en $7.3 millones de dólares.

Asimismo, en su vídeo la también productora y directora mencionó: “Oye, Harry, no corras a Canadá. Es muy aburrido allí” y dejó en claro en su mensaje que su apartamento tiene la mejor vista de Manhattan: “The best view of Manhattan”

El pasado 8 de enero los duques de Sussex anunciaron que dejarían las funciones que desempeñaban en la casa real, lo que implicó dejar también de recibir financiamiento público. Actualmente la pareja vive en una ciudad de Canadá, en Victoria Columbia Británica.