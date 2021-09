Los mejores covers de “The Metallica Blacklist”, mira quién cantó “Nothing Else Matters”

Los fans de la mítica banda de Havy Metal ya estaban en espera de los covers de “The Metallica Blacklist” y el más esperado era “Nothing Else Matters“.

Cuando Metallica dio a conocer a los artistas que participarían en el álbum causó mucho revuelo, sobre todo para los Latinoamericanos.

Entre las participaciones más polémicas fueron las de J Balvin, Mon Laferte y Juanes, sin embargo, a 30 años del emblemático “Black Album“, los covers ya están aquí.

Covers de “The Metallica Blacklist” y la esperada “Nothing Else Matters”

Esta producción discográfica contó con la participación de 53 artistas reconocidos, entre ellos Weezer, Miley Cyrus, Corey Taylor, Ghost y Dave Gahan, por lo que generó altas expectativas entre los seguidores de Metallica.

Te contamos qué canciones integraron este álbum tributo, quién fue el intérprete y sobre todo, los mejores covers.

Metallica – Enter Sandman

Una de las canciones más famosas de la banda, la cual será interpretada por:

Alessia Cara & The Warning

Mac Demarco

Ghost

Juanes

Rina Sawayama

Weezer

Cada uno de ellos, lo hicieron magnifico, aquí nuestro favorito.

Metallica – Sad But True

Una canción que sin duda todos hemos escuchado y disfrutado infinidad de veces y los privilegiados para hacer su respectivo cover fueron

Sam Fender

Jason Isbell

Mexican Institute of Sound ft. La Perla y Gera Mx

Royal Blood

St. Vincent

White Reaper

YB

Sin duda alguna, nuestra interpretación favorita fue la de Sam Fender, aquí te la dejamos para que la escuches.

Metallica – Holier Than Thou

Biffy Clyro

The Chats

Off!

Pup

Corey Taylor

Disfrutamos mucho la versión de Corey Taylor, gran representante del Metal.

Metallica – The Unforgiven

Cage The Elephant

Vishal Dadlani, Divine, Shor Police

Diet Cig

Flatbush Zombies ft. DJ Scratch

Ha*Ash

José Madero

Moses Sumney

Aquí entraron en acción dos voces mexicanas y sin duda Ha*Ash hizo un gran cover.

Metallica – Nothing Else Matters

Phoebe Bridgers

Miley Cyrus ft. Watt, Elton John, Yo-yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith

Dave Gahan

Mickey Guyton

Dermot Kennedy

Mon Laferte

Igor Levit

My Morning Jacket

Pg Roxette

Darius Rucker

Chris Stapleton

Tresor

Entre los covers más esperados del “The Metallica Blacklist” fue “Nothing Else Matters“, aquí nuestra favorita.