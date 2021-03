Lola Bunny, con un aspecto menos sexualizado

Lola Bunny, el personaje de los Looney Tunes que se presenta como la acompañante de Bugs Bunny, estrenará un aspecto menos sexualizado en la nueva “Space Jam: A New Legacy”, que se lanzará el 16 de julio con LeBron James como protagonista.

El director de la película, Malcolm D. Lee, es el promotor del cambio, ya que mientras el resto de dibujos antropomórficos lucían un aspecto infantil, los atributos y la vestimenta de Lola Bunny destacaban sus características sexuales.

Y’ALL NOT READY FOR THIS SQUAD!!!! 😱🐰🥕👑 @spacejammovie @EW pic.twitter.com/8ogu758fsO

— LeBron James (@KingJames) March 4, 2021