¡Lo hicieron de nuevo! Los Simpson predicen la película "Don't Look Up"

Cómo ya no es novedad, las serie animada ‘Los Simpon’ volvieron a predecir el futuro, pues hace más 26 años sacaron un capítulo igualito a la nueva película de Netflix: ‘Don’t Look Up’.

Información relacionada: ¡Hasta las lágrimas! A sus 25 años recibe el juguete que siempre soñó de niño y se hace viral

Don’t Look Up, es una comedia estadounidense que se centra en dos astrónomos, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Los dos astrónomos descubren un cometa que chocará contra la Tierra, con una probabilidad muy alta de acabar con la humanidad. Pese a que advirtieron que esto podría pasar, tanto el Gobierno de E.U como la sociedad reaccionan con indiferencia y algunos ni siquiera creen en ello.

En Los Simpson, en el episodio 14 de la temporada 6, se estrenó en febrero de 1995 bajo el nombre ‘El cometa de Bart’, cuenta una historia muy similar.

Bart descubre un cometa desconocido y lo nombra en su honor. Debido a ello se vuelve famoso, hasta que junto con sus amigos, se da cuenta de que el cometa, va a impactar contra Springfield, y causará daños inimaginables en el planeta.

Pero hay una tremenda diferencia (ALERTA DE SPOILER) en Los Simpson también tratan de destruir el cometa y fallan, pero al momento de llegar a la atmósfera se autodestruye.

A diferencia de Don’t Look Up, en donde la misión para destruir al cometa se vio comprometida, ya que no querían destruir los billones de dólares que podría valer los materiales del cometa.