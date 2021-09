¡Lo hicieron de nuevo! Estreno de Venom 2 vuelve a cambiar de fecha

Sin duda, el estreno de Venom 2 se ha hecho del rogar, pues derivado a la pandemia por Covid-19 se ha estado posponiendo su llegada a los cines.

Tras diversos cambios de fecha para el estreno de esta segunda entrega de Venom, los directivos de Sony Pictures dieron a conocer el nuevo cambio de fecha.

Fue a través de redes sociales que le dieron la noticia a los fanáticos del universo de Marvel, aquí te decimos cuál es la nueva fecha acordada.

Seguramente los fanáticos de Marvel no esperaban que la fecha nuevamente fuera cambiada, sin embargo, no todo es tan malo.

A pesar de que anteriormente el estreno de la película se había estado retrasando por la pandemia de Covid-19, esta ocasión, los directivos sin duda, nos sorprendieron con esta nueva fecha.

Los directivos tenían previsto estrenar la segunda entrega de Venom el próximo 14 de octubre, sin embargo, esta ocasión la adelantaron.

Fue a través de redes sociales donde se publicó la nueva fecha, la cual será para el próximo 1° de octubre, sí, casi dos semanas antes de lo previsto.

Save the date. 🗓 #Venom: Let There Be #Carnage is exclusively in movie theaters on OCTOBER 1.

🍿 Experience it in 3D, premium large formats, and IMAX.

🎟 Tickets on sale Wednesday. pic.twitter.com/3h8sAzoKdA

— #Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie) September 6, 2021